1956 में राज्य के पुनर्गठन और पत्रिका की शुरुआत से लेकर 2026 तक: साथ-साथ चले… बढ़े राजस्थान और पत्रिका

राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से हुई। पहले चरण में 1948 में मत्स्य संघ का गठन हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हुए। दूसरे चरण में राजपूताना मेवाड़ संघ बना, जिसमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि रियासतें आई। अंततः 1 मार्च 1956 को आखिरी चरण पूरा हुआ। यह एकीकरण केवल भौगोलिक नहीं था; यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक एकता का प्रतीक था। रियासतों के राजा-महाराजाओं ने अपनी शक्तियां समर्पित की और लोकतांत्रिक शासन की नींव पड़ी। 1956 में राजस्थान पत्रिका की स्थापना हुई। श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश ने देखा कि स्वतंत्र भारत में राजस्थान को एक मजबूत आवाज की जरूरत है। राजस्थान पत्रिका इसी जरूरत से जन्मा। इसका पहला अंक सादगीपूर्ण था, लेकिन कुलिश जी का दृष्टिकोण स्पष्ट थाः सत्य, निष्पक्षता और राजस्थान की सेवा।