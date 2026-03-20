20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Petrol Price Hike : राजस्थान में भी बढ़ी ‘प्रीमियम पेट्रोल’ की कीमतें- लगा ‘झटका’, जानें क्या हैं नए भाव? 

वैश्विक तेल बाजारों में जारी अस्थिरता और खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के बीच तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 20, 2026

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'गल्फ क्षेत्र' में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल (Branded Fuel) की कीमतों में ₹2 से ₹2.3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्मल (Regular) पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

राजस्थान के शहरों पर क्या होगा असर?

राजस्थान में फ्यूल टैक्स (VAT) की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने के कारण यहां कीमतों में मामूली वृद्धि भी जेब पर भारी पड़ती है।

  • प्रमुख ब्रांड्स के नए दाम: बीपीसीएल (BPCL) का 'स्पीड', एचपीसीएल (HPCL) का 'पावर' और आईओसीएल (IOCL) का 'XP95' अब महंगे हो गए हैं।
  • अनुमानित बढ़ोतरी: डीलर्स के अनुसार, राजस्थान के विभिन्न जिलों में यह वृद्धि ₹2.09 प्रति लीटर के आसपास देखी गई है। जयपुर जैसे शहरों में जो प्रीमियम पेट्रोल पहले ₹111.68 के करीब था, वह अब ₹113.77 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है।

क्यों बढ़े प्रीमियम पेट्रोल के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार, खाड़ी देशों (Middle East) में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। प्रीमियम पेट्रोल के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले एडिटिव्स का उपयोग होता है, जिसकी लागत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के साथ तेजी से बढ़ती है। कंपनियों ने बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है।

राजस्थान में Premium Petrol की अनुमानित कीमतें

Indian Oil (IOCL)
- XP95 / XtraPremium
लगभग ₹107 – ₹110 / लीटर

- XP100 (high octane)
 लगभग ₹155 – ₹165 / लीटर

Bharat Petroleum (BPCL)
- Speed Petrol
लगभग ₹107 – ₹109 / लीटर
- Speed 97
लगभग ₹120 – ₹130 / लीटर

Hindustan Petroleum (HPCL)
- Power Petrol / Power95
लगभग ₹106 – ₹109 / लीटर
- Power 100
लगभग ₹150 – ₹160 / लीटर

Shell (Private company)
- Normal Petrol
लगभग ₹106 – ₹108 / लीटर
- V-Power (premium)
लगभग ₹120 – ₹130 / लीटर

नॉर्मल पेट्रोल में कोई बदलाव नहीं

राजस्थान के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की खबर यह है कि सामान्य पेट्रोल पुरानी दरों पर ही मिलता रहेगा। प्रदेश में औसतन नॉर्मल पेट्रोल की कीमत ₹104.36 से ₹106.20 प्रति लीटर (जिलेवार) के बीच स्थिर बनी हुई है।

राजस्थान में जिलेवार पेट्रोल की वर्तमान स्थिति (नॉर्मल पेट्रोल)

जिलाऔसत कीमत (₹/लीटर)
जयपुर₹104.72
जोधपुर₹104.61
बीकानेर₹106.20
श्रीगंगानगर₹106.21
उदयपुर₹105.51
पेट्रोल की अनुमानित कीमतें

जयपुर में नॉर्मल पेट्रोल की पिछले 10 दिन की कीमतें

क्या और बढ़ेंगी कीमतें?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले हफ्तों में नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव की संभावना बन सकती है। फिलहाल, कंपनियां प्रीमियम उत्पादों के जरिए घाटे की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 04:09 pm

Published on:

20 Mar 2026 04:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Petrol Price Hike : राजस्थान में भी बढ़ी ‘प्रीमियम पेट्रोल’ की कीमतें- लगा ‘झटका’, जानें क्या हैं नए भाव? 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में कथा में उमड़े जनसैलाब से बोले कथावाचक प्रदीप मिश्रा- शिव महंगे आभूषण नहीं, भाव देखता है

जयपुर

कुलिश जी को पत्रकारिता में हमेशा गुरु माना, उनसे सीखा और सीखता रहा…

ओपिनियन

आदर भाव से मिले उपहार, जो मेरे लिए अमूल्य रहे…

ओपिनियन

खेल-खेल में तीन सिक्के निगल डाले 9 साल के पुनीत ने, गले में फंसे जान पर बन आई, एंडोस्कोपी से निकाले

photo: patrika
जयपुर

Rajasthan News : परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने चलती रोडवेज बस को बीच सड़क रोका, जानें 'औचक निरीक्षण' में फिर क्या हुआ?

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.