Petrol Price Hike : राजस्थान में भी बढ़ी ‘प्रीमियम पेट्रोल’ की कीमतें- लगा ‘झटका’, जानें क्या हैं नए भाव? 

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'गल्फ क्षेत्र' में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल (Branded Fuel) की कीमतों में ₹2 से ₹2.3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्मल (Regular) पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
राजस्थान में फ्यूल टैक्स (VAT) की दरें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने के कारण यहां कीमतों में मामूली वृद्धि भी जेब पर भारी पड़ती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, खाड़ी देशों (Middle East) में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण वैश्विक तेल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। प्रीमियम पेट्रोल के निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाले एडिटिव्स का उपयोग होता है, जिसकी लागत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के साथ तेजी से बढ़ती है। कंपनियों ने बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का फैसला किया है।
Indian Oil (IOCL)
- XP95 / XtraPremium
लगभग ₹107 – ₹110 / लीटर
- XP100 (high octane)
लगभग ₹155 – ₹165 / लीटर
Bharat Petroleum (BPCL)
- Speed Petrol
लगभग ₹107 – ₹109 / लीटर
- Speed 97
लगभग ₹120 – ₹130 / लीटर
Hindustan Petroleum (HPCL)
- Power Petrol / Power95
लगभग ₹106 – ₹109 / लीटर
- Power 100
लगभग ₹150 – ₹160 / लीटर
Shell (Private company)
- Normal Petrol
लगभग ₹106 – ₹108 / लीटर
- V-Power (premium)
लगभग ₹120 – ₹130 / लीटर
राजस्थान के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की खबर यह है कि सामान्य पेट्रोल पुरानी दरों पर ही मिलता रहेगा। प्रदेश में औसतन नॉर्मल पेट्रोल की कीमत ₹104.36 से ₹106.20 प्रति लीटर (जिलेवार) के बीच स्थिर बनी हुई है।
|जिला
|औसत कीमत (₹/लीटर)
|जयपुर
|₹104.72
|जोधपुर
|₹104.61
|बीकानेर
|₹106.20
|श्रीगंगानगर
|₹106.21
|उदयपुर
|₹105.51
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले हफ्तों में नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव की संभावना बन सकती है। फिलहाल, कंपनियां प्रीमियम उत्पादों के जरिए घाटे की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं।
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