Petrol Price Hike : राजस्थान में भी बढ़ी ‘प्रीमियम पेट्रोल’ की कीमतें- लगा ‘झटका’, जानें क्या हैं नए भाव? 

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'गल्फ क्षेत्र' में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल (Branded Fuel) की कीमतों में ₹2 से ₹2.3 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। हालांकि, राहत की बात यह है कि आम जनता द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्मल (Regular) पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।