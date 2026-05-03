Rajasthan: एलिवेटेड रोड, ROB और बाईपास प्रोजेक्ट्स में देरी बर्दाश्त नहीं, भजनलाल सरकार की अफसरों को सख्त हिदायत

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को नसीहत दी है कि बजट प्रस्ताव भिजवाते समय लागत का सही आंकलन करे ताकि प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी नही हो। उन्होंने कहा कि आमजन को बजट घोषणाओं का सही लाभ दिलाने के लिए प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना जरूरी है। उन्होंने निर्माण भवन सभागार में शनिवार को पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के बार-बार अलाइनमेंट बदलने और लागत में वृद्धि पर नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि अधिकारी प्राथमिक स्तर पर प्रस्ताव बनाते समय ही प्रोजेक्ट की संभावित लागत और अलाइनमेंट का बारीकी से आंकलन कर प्रस्ताव तैयार करें।