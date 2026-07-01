Rajasthan: 2 भाइयों की इकलौती बहन की मौत, B.Ed. का प्रैक्टिकल देकर लौट रही थी, बस की टक्कर के बाद टायर के नीचे आई

खुशी अपने दो भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। पिता हनुमान सैनी तूंगा में छोटी-सी चाय की दुकान चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बेटी को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुशी भी पिता के संघर्ष को समझती थी और बचपन से ही शिक्षिका बनने का सपना संजोए हुए थी। एक सड़क हादसे ने न केवल होनहार छात्रा की जिंदगी छीन ली, बल्कि एक साधारण परिवार के वर्षों से संजोए सपनों को भी पलभर में बिखेर दिया।