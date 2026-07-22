चर्चित शादी: ठाकुरजी के साथ प्रतीकात्मक फेरे लेगी जयपुर की रीनू, बारात से लेकर विवाह तक होंगे सारे आयोजन

विवाह समारोह के तहत बुधवार सुबह 11.15 बजे श्री मुरलीमनोहरजी मंदिर बस्सी-नागा से भगवान शालिग्रामजी महाराज की बारात निकलेगी। बारात विभिन्न मार्गों से होते हुए रामस्वरूप धोलीवाल के यहां चौलाई की ढाणी पहुंचेगी। यहां धार्मिक रीति-रिवाज एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित अमित गौड़ द्वारा रीनू यादव का भगवान शालिग्रामजी महाराज के साथ प्रतीकात्मक विवाह संपन्न कराया जाएगा। विवाह समारोह में रीनू यादव के नाना रामस्वरूप धोलीवाल कन्यादान की रस्म निभाएंगे। बारात में पारंपरिक बैंड-बाजे, भजन-कीर्तन और धार्मिक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं द्वारा बारात का जगह-जगह पुष्पवर्षा और स्वागत किया जाएगा। विवाह की सभी रस्में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न होंगी, जिससे यह आयोजन किसी सामान्य विवाह की तरह ही भव्य स्वरूप में नजर आएगा।