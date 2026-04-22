भूखंडों के मालिकों को चेतावनी: प्लॉट में गंदगी मिली तो लगेगा भारी जुर्माना

Phalodi News: राजस्थान के फलोदी शहर में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है । नगर परिषद फलोदी ने क्षेत्र में फैली गंदगी और अस्वच्छता पर सख्त रुख अपनाते हुए खाली भूखंडों के मालिकों को स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी गई है । परिषद आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब यदि किसी भी भूखंड को गंदगी से भरा या खुला छोड़ा गया तो संबंधित स्वामी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।