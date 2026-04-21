Rajasthan Accident: शादी के 2 दिन बाद ही दूल्हे की मौत, 3 बहनों का इकलौता भाई था; दुल्हन की चीखें सुनकर हर कोई रो पड़ा

दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी तक फीकी भी नहीं पड़ी थी, उसका शादी के दो दिन बाद ही सुहाग उजड़ गया। दुल्हन का रो-रोकर बुरा हाल है, उसकी चीखें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। घर में शादी की रस्मों की गूंज थी, लेकिन अब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।