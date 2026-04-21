Rajasthan: राजस्थान में हुई ऐसी शादी, जिसमें नहीं आया कोई रिश्तेदार और मेहमान; जानें पूरा मामला

रमेश कुमार ने बताया कि बेटियां खुशी के मौके मायूसी के साथ विदा हुई, क्योंकि शादी जैसी रंगत नहीं थी। 25 दिन पूर्व शामियाना लगाया गया। विभिन्न मिठाइयां बनाई गई। तमाम कोशिशें बेकार गई और जहां 2 हजार लोग आने की आस थी, गिने चुने कुछ लोग ही पहुंचे। जिससे करीब 10 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। रमेश कुमार के पुत्र की शादी 21 अप्रेल को है। जिसको लेकर भी खुशी के मौके परिवार मायूस है।