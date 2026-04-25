“मां मेरा क्या कसूर…?” 1 घंटे में 2 लावारिस नवजात मिले, राजस्थान में दिल दहला देने वाली घटना, इंसानियत शर्मसार

सूचना मिलते ही कानोता थाना पुलिस तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों नवजातों को सुरक्षित रूप से बस्सी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम पहले से ही अलर्ट मोड पर मौजूद थी। वहां डॉक्टरों ने नवजातों का प्राथमिक उपचार कर उनकी गहन जांच की। डॉक्टरों के अनुसार दोनों शिशुओं की हालत फिलहाल स्थिर बताई गई, जिससे कुछ हद तक राहत मिली।