Jaipur News : अतिक्रमण की भेंट चढ़ा 2 करोड़ का अटल पथ, निर्माण कार्य ठप, 108 दुकानदारों को रेड मार्किंग के साथ नोटिस जारी

जयपुर। आंधी कस्बे में जयपुर रोड स्थित दादू बाजार मोड़ से दौसा-मनोहरपुर राजमार्ग पर सानकोटड़ा मोड़ तक करीब दो करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अटल पथ इन दिनों अतिक्रमण के कारण अधर में लटका हुआ है। मुख्य दादू बाजार में करीब आधा किलोमीटर हिस्से में दुकानदारों के अतिक्रमण से निर्माण कार्य पूरी तरह बाधित है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अटल पथ की स्वीकृति पर ग्रामीणों में जो उत्साह था, वह अब मायूसी में बदलने लगा है।