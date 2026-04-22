Jalore Bridge: मानसून से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, 50 साल पुराने पुल का बदल गया स्ट्रक्चर, भारी बारिश में नहीं लगेगा जाम

नए पुल का निर्माण 100 फीसदी पूरा कर लिया गया है। अब दोनों छोर की एप्रोच रोड का काम बाकी है। यह काम आगामी तीन सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के पूरा होने के बाद नेहरू उद्यान के सामने बनी सीसी रोड के स्तर तक सड़क मार्ग की ऊंचाई बढ़ जाएगी। दूसरी ओर रेलवे स्टेशन की तरफ भी सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। काम पूरा होने के बाद रेलवे स्टेशन से आहोर चौराहा और कॉलेज तिराहा तक ट्रैफिक को राहत मिलेगी।