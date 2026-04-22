Rajasthan Weather: राजस्थान में अगले 3 दिन आंधी-लू का डबल अटैक, जानें आपके शहर का हाल

मौसम विभाग ने 23 अप्रेल से कई जिलों में धूलभरी हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही हैं। मौसम विभाग ने 23 और 24 अप्रेल को भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल- तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगागनर के लिए ऊष्ण लहर चलने का अलर्ट जारी किया है। 25 अप्रेल को भरतपुर, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली बहरोड़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगागनर जिले में लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।