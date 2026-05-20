Mock Drill: जयपुर के हवामहल में अचानक घुसे ATS के हथियारबंद कमांडो- चारों तरफ से घेरा, देखें लाइव एक्शन का पूरा सच!

देशी-विदेशी पर्यटकों की चहल-पहल से गुलजार रहने वाले जयपुर स्थित ऐतिहासिक हवामहल स्मारक पर बुधवार का नज़ारा बेहद ख़ास था। दरअसल, यहां अत्याधुनिक हथियारों से लैस एटीएस (Anti-Terrorism Squad) के जांबाज जवान पोजिशन लिए खड़े दिखाई दिए। एकबारगी तो वहां से गुजरने वाले जयपुर वासियों और विदेशी सैलानियों के सांसें थम गईं कि आखिर इतने बड़े इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर क्या कोई बड़ी अनहोनी हो गई है? लेकिन कुछ ही मिनटों में जब लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। यह कोई हमला नहीं बल्कि जयपुर को सुरक्षित रखने की दिशा में एटीएस का एक बेहद ही सीक्रेट और प्लान्ड सुरक्षा ऑपरेशन था।