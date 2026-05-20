Vaibhav Suryavanshi : ये क्या! जयपुर के खचाखच स्टेडियम में उतार दिया लोअर, स्टार क्रिकेटर की हरकत का Video Viral

आईपीएल 2026 के सीजन में अगर किसी एक खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अपनी उम्र से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, तो वह हैं राजस्थान रॉयल्स के केवल 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी। लेकिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच के बाद वैभव ने जो किया, उसने न केवल सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स की बाढ़ ला दी है, बल्कि क्रिकेट इतिहास में मासूमियत का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी सेट कर दिया है।

मैच में लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के बाद जब पूरी दुनिया इस युवा बल्लेबाज की तारीफों के पुल बांध रही थी, ठीक उसी समय मैदान के बीचों-बीच लगे लाइव कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जिसे देखकर राजस्थान रॉयल्स के खेमे से लेकर क्रिकेट फैंस तक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।