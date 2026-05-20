Vaibhav Suryavanshi : ये क्या! जयपुर के खचाखच स्टेडियम में उतार दिया लोअर, स्टार क्रिकेटर की हरकत का Video Viral

Vaibhav Suryavanshi (PIC Source : Rajasthan Royals)
आईपीएल 2026 के सीजन में अगर किसी एक खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और अपनी उम्र से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, तो वह हैं राजस्थान रॉयल्स के केवल 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी। लेकिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच के बाद वैभव ने जो किया, उसने न केवल सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स की बाढ़ ला दी है, बल्कि क्रिकेट इतिहास में मासूमियत का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी सेट कर दिया है।
मैच में लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के बाद जब पूरी दुनिया इस युवा बल्लेबाज की तारीफों के पुल बांध रही थी, ठीक उसी समय मैदान के बीचों-बीच लगे लाइव कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जिसे देखकर राजस्थान रॉयल्स के खेमे से लेकर क्रिकेट फैंस तक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।
जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में मैच खत्म होने और पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के तुरंत बाद यह पूरा वाकया हुआ। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में 38 गेंदों पर 93 रनों की धुआंधार और विस्फोटक पारी खेली थी। मैच खत्म होने के बाद वह पूरी तरह से थकान और उत्साह के माहौल में थे।
तभी उन्होंने बच्चों जैसी बेफिक्री और अनजाने में मैदान पर चलते-चलते अपनी राजस्थान रॉयल्स की ऑफिशियल मैच पैंट (लोअर्स) को खोलकर उतार दिया। वैभव ने उस भारी-भरकम ट्राउजर को उतारा और किसी आम बच्चे की तरह उसे मोड़कर अपने कंधे पर रख लिया और मैदान पर केवल शॉर्ट्स (हाफ पैंट) में ही टहलने लगे।
अधिकारी के फूले हाथ-पांव: लाइव ब्रॉडकास्ट और स्टेडियम के वीआईपी स्टैंड्स के सामने वैभव को सिर्फ शॉर्ट्स में घूमता देख राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट और सुरक्षा अधिकारियों के बीच खलबली मच गई। स्थिति की गंभीरता और आईपीएल के सख्त नियमों को संभालते हुए टीम के एक सीनियर अधिकारी तुरंत मैदान की तरफ दौड़े और वैभव को पीछे से टोका कि वे लाइव कैमरों के सामने पैंट पहनें।
जैसे ही इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर लीक हुआ, यह तुरंत ट्रेंडिंग टॉपिक्स में टॉप पर आ गया। क्रिकेट फैंस को वैभव की यह हरकत बेहद प्यारी और उनके बचपने से भरी लगी।
दुनियाभर के क्रिकेट प्रेमियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं:
गली-क्रिकेट वाइब्स: फैंस का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी भले ही करोड़ों के आईपीएल मंच पर खेल रहे हों, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उसी मासूम दौर में है जहां बच्चे शाम को गली-क्रिकेट खेलने के बाद लोअर उतारकर कंधे पर टांगते हुए घर लौट जाते हैं।
दबाव से मुक्त: इस उम्र में जहां खिलाड़ी मीडिया और कैमरों के सामने बेहद सतर्क रहते हैं, वैभव की इस बेफिक्री ने साबित कर दिया कि वे खेल को किसी दबाव के बिना केवल एंजॉय कर रहे हैं।
अगर बात खेल की करें, तो इस 15 साल के लड़के ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच पर लखनऊ सुपर जायंट्स के इंटरनेशनल गेंदबाजों को पानी पिला दिया। वैभव ने ओपनिंग करते हुए क्रीज पर आते ही चौके और छक्कों की बरसात कर दी।
वैभव सूर्यवंशी के इस विस्फोटक परफॉर्मेंस कार्ड को आप नीचे दी गई टेबल के जरिए देख सकते हैं:
वैभव सूर्यवंशी: मैच परफॉर्मेंस कार्ड बनाम लखनऊ (19 मई 2026)
|कुल गेंदें (Balls Faced)
|कुल रन (Runs Scored)
|चौके (Fours)
|छक्के (Sixes)
|स्ट्राइक रेट (Strike Rate)
|38 गेंदें
|93 रन
|11 चौके
|6 छक्के
|244.74
इस बेमिसाल पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के अपने होम ग्राउंड पर लखनऊ के खिलाफ एकतरफा और बड़ी जीत दर्ज की, जिसने टीम को प्लेऑफ की रेस में सबसे मजबूत दावेदार बना दिया है।
पैंट उतारने वाले वीडियो के अलावा वैभव का एक और वीडियो इंटरनेट पर काफी धमाल मचा रहा है। इस मैच के दौरान जब वैभव ने अपनी तूफानी हाफ-सेंचुरी (50 रन) पूरी की थी, तो उन्होंने कैमरे के ठीक सामने जाकर अपनी दोनों हाथों की उंगलियों से 'A' अक्षर का साइन बनाया था।
इंटरव्यू में छिपाई बात: मैच के बाद जब सीनियर कमेंटेटर मुरली कार्तिक ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान वैभव से इस 'A' अक्षर के सेलिब्रेशन का राज पूछा, तो वैभव शर्मा गए। उन्होंने इसे मजाक में टालते हुए कहा, "सर, इसका कोई खास मतलब नहीं है, यह बस ऐसे ही हो गया।"
राजस्थान रॉयल्स के वीडियो में खुली पोल: हालांकि, मैच के बाद जब टीम बस और ड्रेसिंग रूम का वीडियो राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल हैंडल से जारी किया गया, तो वैभव ने इसका असली और बेहद इमोशनल सच बताया।
मां को समर्पित सेलिब्रेशन: यह रहस्यमयी 'A' सेलिब्रेशन और कोई नहीं, बल्कि उनकी अपनी मम्मी के लिए था, क्योंकि उनकी मां का नाम 'A' अक्षर से शुरू होता है। वे अपनी इस बेहतरीन पारी को अपनी मां को डेडिकेट करना चाहते थे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग