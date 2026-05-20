नन्हे लेखकों की कलम से: खरगोश और रंग-बिरंगे अंडे

आलिंद अग्रवाल, उम्र- 08 वर्ष

एक दिन छोटा खरगोश चिंटू जंगल में घूम रहा था। तभी उसे घास पर दो सुंदर रंगीन अंडे दिखाई दिए। एक चिड़िया ने बताया कि जंगल में त्योहार होने वाला है और ये सजावट के अंडे हैं। चिंटू ने अंडों को उठाकर मैदान तक पहुंचाने में मदद की। सभी जानवर उसकी मदद देखकर खुश हुए। चिंटू ने सीखा कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। हमें मिल-जुलकर रहना चाहिए। उस शाम के बाद से चिंटू हमेशा दूसरों के काम आने के लिए तैयार रहने लगा।