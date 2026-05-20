Bharat Taxi: राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, इस महीने से जयपुर में चलेगी ‘भारत टैक्सी’, जानिए सब कुछ

सारथियों ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि भारत टैक्सी स्वदेशी सहकारी संस्थाओं की ओर से संचालित होगी, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी की शुरुआत से उन्हें निजी कंपनियों के मनमाने सब्सक्रिप्शन चार्जेज से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे भारत टैक्सी के संचालन में राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने में पूरे मनोयोग से अपनी भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर विशिष्ट सहायक डॉ. सूरज सिंह नेगी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) भोमाराम, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत और भारत टैक्सी के सिटी हेड (जयपुर) अभिषेक चारण उपस्थित रहे।