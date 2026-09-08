45 की उम्र में की थी 17 साल की मशहूर एक्ट्रेस से शादी! जानिए, संगीत की दुनिया के ‘महारथी’ भूपेन हजारिका से जुड़े चर्चित किस्से

दरअसल, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कल्पना लाजमी और महान गायक भूपेन हजारिका की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों के रिश्ते के बारे में दुनिया को उस वक्त विस्तार से पता चला, जब कल्पना लाजमी की आत्मकथा 'भूपेन हजारिका: ऐज आई न्यू हिम' रिलीज हुई। इस किताब के जरिए सामने आया कि कल्पना और भूपेन हजारिका करीब 40 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। अपनी आत्मकथा में कल्पना लाजमी ने भूपेन हजारिका के साथ पहली मुलाकात और अपने रिश्ते को लेकर कई बातें साझा की थीं। उन्होंने बताया था कि पहली मुलाकात के दौरान ही उनकी नजरें भूपेन हजारिका से मिलीं और उन्हें पहली नजर में प्यार हो गया। कल्पना ने लिखा था कि इस प्यार की झलक उन्होंने करीब 40 साल बाद भी भूपेन हजारिका की आंखों में देखी थी, जब उनके जीवन की रोशनी बुझने वाली थी।