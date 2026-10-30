करवा चौथ के बाद अनिल कपूर हुए ट्रोल, नाना पाटेकर का निधन बना कारण, जानिए क्यों?

Anil Kapoor Celebrate Karwa Chauth Party: बॉलीवुड सिनेमा में त्योहारों की चमक-धमक और सितारों की पार्टियों का सिलसिला हमेशा से चलता आया है। हाल ही में देश भर में करवा चौथ धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी पीछे नहीं रहे। मशहूर अभिनेता अनिल कपूर के घर पर भी हर साल की तरह इस बार एक भव्य करवा चौथ पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए। लेकिन, यह जश्न अब अनिल कपूर के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अनिल कपूर को लेकर एक पोस्ट किया, जिससे एक नई बहस छिड़ गई है। जिसका कारण नाना पाटेकर को बताया गया है।