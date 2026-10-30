पलक तिवारी से 3 साल बाद अलग हुए इब्राहिम अली खान? कुछ समय पहले रणथंभौर ट्रिप पर गए थे कपल

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, सूत्रों से मिली जानकारी आई है कि लगभग 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे कपल इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी का रिश्ता टूट गया है। यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इसी महीने की शुरुआत में इब्राहिम और पलक को राजस्थान के रणथंभौर में एक साथ टाइगर सफारी का लुत्फ उठाते हुए देखा गया था। लेकिन अब अचानक दोनों के अलग होने की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो रहा है। लेकिन, हैरान करने वाली बात यह भी है कि दोनों अभी भी सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो कर रहे हैं।