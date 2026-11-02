पति संजय गुप्ता की मौत पर पत्नी अनुराधा का छलका दर्द, बोलीं- वह मेरे टॉम और मैं उनकी क्वीन थीं

Sanjay Gupta Wife Emotional Post On Late Husband: बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) का शुक्रवार 30 अक्टूबर को अचानक निधन हो गया था। 'कांटे', 'मुसाफिर', 'शूटआउट एट वडाला' और 'काबिल' जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन करने वाले संजय गुप्ता अपने घर में गिर गए थे जिस कारण उनके सिर में चोट आई और वहीं उनकी मौत हो गई। उनके निधन के बाद 31 अक्टूबर को अजय देवगन, संजय दत्त, फराह खान और अभिषेक बच्चन जैसे तमाम बड़े बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी थी। अब दिवंगत निर्देशक की पत्नी अनुराधा लेखी गुप्ता ने अपने पति को याद करते हुए एक बेहद भावुक और मार्मिक पोस्ट शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।