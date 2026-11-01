EXCLUSIVE: ‘तिग्मांशु धूलिया मेरे गुरु हैं’, एशा देओल संग पहली बार स्क्रीन की शेयर, ‘प्रताप’ में अपनी भूमिका पर अमित साध ने की बात

Amit Sadh Interview: बॉलीवुड एक्टर अमित साध जल्द ही फिल्म ‘प्रताप’में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वह एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, जो उसे जेल तक पहुंचा देता है। ट्रेलर में उनके किरदार का एक्शन के साथ भावनात्मक पक्ष भी देखने को मिल रहा है। फिल्म में अमित साध पहली बार एशा देओल के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान अमित ने अपनी फिल्म, किरदार, तिग्मांशु धूलिया, सिनेमा और ओटीटी समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की।