61 की उम्र में फिर ‘किंग’ बनने की तैयारी: टीवी के कमांडो से 1,000 करोड़ क्लब तक शाहरुख खान के करियर के बड़े टर्निंग पॉइंट

शाहरुख खान ने जब चार साल के ब्रेक के बाद कमबैक किया तो उनका अंदाज रोमांटिक नहीं, बल्कि एक्शन हीरो के रूप में बदला हुआ नजर आया. साल की शुरुआत में 'पठान' के साथ पहले ही दिन दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये की कमाई हुई। फिर आई 'जवान' जिसने दुनिया भर में 1,148.32 करोड़ रुपये के साथ पिछली सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। वहीं, इसी साल की तीसरी फिल्म 'डंकी' करीब 470 करोड़ रुपये की कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में हिंदी फिल्म उद्योग की कुल 4,418 करोड़ रुपये की कमाई में से 2,600 करोड़ रुपये शाहरुख खान की इन तीन फिल्मों से आए। इंडियन फिल्मों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक ही एक्टर की दो फिल्में एक ही साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में बनीं।