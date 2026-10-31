‘पठानों को गोली मारनी है तो मार दो, मैं नहीं डरता’, शाहरुख खान ने अंडरवर्ल्ड को दी थी खुली चुनौती? संजय गुप्ता का पुराना बयान वायरल

Sanjay Gupta Old Statement: बॉलीवुड में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में अंडरवर्ल्ड का खौफ किसी से छिपा नहीं था। उस दौर में फिल्मी सितारों से लेकर निर्माता और निर्देशकों तक को धमकियों का सामना करना पड़ता था। कई बार फिल्मों में काम करने और स्टेज शो करने तक के लिए दबाव बनाया था। अब फिल्ममेकर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) का एक पुराना बयान सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने बताया कि उस दौर में शाहरुख खान इकलौते ऐसे एक्टर थे, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया था।