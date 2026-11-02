शाहरुख खान के फैंस की दिखी दीवानियत! देर रात मन्नत पहुंचकर अभिनेता को दी जन्मदिन की बधाई

शाहरुख खान मना रहे अपना 61वां जन्मदिन (Photo Source- ANI)
Shahrukh Khan Fans Reach Mannat: बॉलीवुड के 'बादशाह' यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपने 61वें जन्मदिन (2 नवंबर) को लेकर देशभर में सुर्खियों में छाए हुए हैं। किंग खान के जन्मदिन का जश्न किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता और इस बात का सुबूत बीती रात उनके घर 'मन्नत' के बाहर देखने को मिला। लेकिन, इस बार अभिनेता अपने बंगले 'मन्नत' में मौजूद नहीं थे, इसके बावजूद उनके चाहने वालों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। आधी रात को ही मुंबई की सड़कों पर फैंस का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि हर कोई अपने चहेते स्टार की एक झलक पाने के लिए बेकरार नजर आया।
शाहरुख खान के लिए दीवानियत अक्सर लोगों में देखी जाती है। इस बार उनके जन्मदिन पर भी यही हुआ। सोशल मीडिया पर कई वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि फैंस हाथों में शाहरुख खान के बड़े-बड़े पोस्टर, कटआउट्स और बैनर लिए मन्नत के बाहर खड़े हैं। देर रात 12 बजते ही फैंस ने 'हैप्पी बर्थडे शाहरुख' के नारे लगाए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। कई फैंस ढोल-नगाड़ों की थाप पर शाहरुख के हिट गानों पर जमकर नाचते और झूमते हुए नजर आए।
फैंस की इस दीवानगी में केक काटने से लेकर पटाखे फोड़ने तक का जश्न शामिल था। कई फैंस रात भर मन्नत के बाहर सिर्फ इस उम्मीद में डटे रहे कि उनके फेवरेट 'किंग खान' अपनी बालकनी में आएंगे और फैंस का अभिवादन स्वीकार करेंगे। हर उम्र के लोग- युवा, बच्चे और बुजुर्ग—शाहरुख के लिए अपना प्यार जताने के लिए वहां पहुंचे थे, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्टारडम के मामले में शाहरुख का कोई मुकाबला नहीं है।
शाहरुख खान मन्नत में अभी नहीं रह रहे हैं। ऐसे में एक्टर ने परिवार और दोस्तों के साथ मुंबई के ताज होटल में देर रात तक बर्थडे पार्टी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किंग खान साउथ मुंबई के ताज होटल पहुंचे थे। इस सेलिब्रेशन में सुहाना खान और आर्यन खान भी अपने पिता के साथ थे। मन्नत के बाहर शाहरुख की झलक फैंस को नहीं दिखी, लेकिन होटल के बाहर जरूर एक्टर को कैप्चर किया गया। पार्टी के बाद जब शाहरुख होटल से बाहर निकले, उस दौरान वहां मौजूद फैंस को उनके दीदार करने का मौका मिल ही गया। उनकी चंद सेकंड की झलक ने फैंस का दिन बना दिया। फैंस एक्टर को देखकर खुशी से झूमें। वहीं फैंस का प्यार देख शाहरुख ने उन्हें हैंड वेव किया और फ्लाइंग kiss भी दी।
मन्नत के बाहर उमड़ी फैंस की इस भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मुंबई पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे। इस दौरान भी फैंस लगातर शाहरुख खान के घर पहुंचे और जश्न मनाया।
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