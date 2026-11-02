शाहरुख खान के फैंस की दिखी दीवानियत! देर रात मन्नत पहुंचकर अभिनेता को दी जन्मदिन की बधाई

शाहरुख खान मन्नत में अभी नहीं रह रहे हैं। ऐसे में एक्टर ने परिवार और दोस्तों के साथ मुंबई के ताज होटल में देर रात तक बर्थडे पार्टी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किंग खान साउथ मुंबई के ताज होटल पहुंचे थे। इस सेलिब्रेशन में सुहाना खान और आर्यन खान भी अपने पिता के साथ थे। मन्नत के बाहर शाहरुख की झलक फैंस को नहीं दिखी, लेकिन होटल के बाहर जरूर एक्टर को कैप्चर किया गया। पार्टी के बाद जब शाहरुख होटल से बाहर निकले, उस दौरान वहां मौजूद फैंस को उनके दीदार करने का मौका मिल ही गया। उनकी चंद सेकंड की झलक ने फैंस का दिन बना दिया। फैंस एक्टर को देखकर खुशी से झूमें। वहीं फैंस का प्यार देख शाहरुख ने उन्हें हैंड वेव किया और फ्लाइंग kiss भी दी।