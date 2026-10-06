‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ सुनील लहरी ने पानी के संकट को लेकर दी चेतावनी, बोले- हर चीज में 15-20 प्रतिशत कटौती करनी होगी

Sunil Lahri On Water Crisis: टीवी के मशहूर अभिनेता और 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बदलते मौसम के बीच संभावित सूखे, पानी की कमी और फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई है। अभिनेता ने लोगों से अभी से संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो जरूरी चीजों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और केवल पैसा होने से समस्या का समाधान नहीं होगा।