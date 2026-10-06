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‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ सुनील लहरी ने पानी के संकट को लेकर दी चेतावनी, बोले- हर चीज में 15-20 प्रतिशत कटौती करनी होगी

Sunil Lahri On Water Crisis: टीवी एक्टर सुनील लहरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए महाराष्ट्र में आए पानी के संकट को लेकर अपनी ओर से चेतावनी जारी की है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Oct 06, 2026

Sunil Lahri On Water Crisis

सुनील लहरी (फोटो सोर्स- Instagram/sunil_lahri)

Sunil Lahri On Water Crisis: टीवी के मशहूर अभिनेता और 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बदलते मौसम के बीच संभावित सूखे, पानी की कमी और फसलों को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जताई है। अभिनेता ने लोगों से अभी से संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो जरूरी चीजों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और केवल पैसा होने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

सुनील लहरी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में बदलते मौसम और एल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं के संभावित प्रभावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका असर मौसम, खेती और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं पर पड़ सकता है। अभिनेता ने इसे डरने की वजह नहीं, बल्कि समय रहते सावधान होने की चेतावनी बताया।

सुनील लहरी के मुताबिक, लोगों को अभी से अपनी खपत में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने खाने-पीने की चीजों के साथ-साथ तेल, पेट्रोल और डीजल जैसी जरूरी वस्तुओं की खपत कम करने की अपील की। उनका कहना है कि छोटी-छोटी बचत मिलकर आने वाले किसी बड़े संकट के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है।

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति

उनकी ये चिंता ऐसे समय सामने आई है, जब महाराष्ट्र में बारिश की कमी और सूखे की स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच राज्य में मौसमी औसत की तुलना में करीब 19 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई और 21 जिलों में बारिश सामान्य से कम रही। बारिश की कमी का असर खेती पर भी पड़ा है और कई इलाकों में फसलों को नुकसान की खबर सामने आई है।

सुनील लहरी ने अपने संदेश में कोरोना महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि देश ने उस मुश्किल दौर का सामना किया और उससे बाहर निकला। इसी तरह संभावित जल और संसाधन संकट से भी सावधानी और समझदारी के साथ निपटा जा सकता है।

अभिनेता ने की सतर्क रहने की अपील

अभिनेता ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर लोग पहले से सावधानी बरतेंगे और संसाधनों की बर्बादी रोकेंगे तो किसी बड़े संकट का असर कम किया जा सकता है। उन्होंने अंत में लोगों से खुश और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए ‘जय श्री राम’ कहा।

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Updated on:

06 Oct 2026 11:55 am

Published on:

06 Oct 2026 11:55 am

Hindi News / Entertainment / ‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ सुनील लहरी ने पानी के संकट को लेकर दी चेतावनी, बोले- हर चीज में 15-20 प्रतिशत कटौती करनी होगी

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