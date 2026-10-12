‘अगर शांति से करें तो वो बिल्कुल सही हैं’, CJP Protest पर शेखर सुमन ने कही ये बात

Shekhar Suman On CJP Protest: अभिनेता और होस्ट शेखर सुमन ने CJP के मौजूदा प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और उसमें हिंसा नहीं हो रही है, तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। उनके मुताबिक प्रदर्शन समाज और राजनीति का हिस्सा रहे हैं और लोगों को अपनी मांगों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है।