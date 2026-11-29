Aishwarya deletes neil bhatt pictures amid Divorce Rumors: टीवी के चर्चित शो 'गुम है किसी के प्यार में' की अभिनेत्री ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की शादीशुदा जिंदगी एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। दोनों के रिश्ते में अनबन और अलगाव की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। वहीं, एक बार ऐश्वर्या ने हामी भरी थी कि वह और नील अलग-अलग घर में रहते हैं लेकिन किसी अनबन की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से। इसी बीच नील का मिस्ट्री गर्ल के साथ घूमते हुए वीडियो भी आए थे। उस समय भी दोनों के शादीशुदा जिंदगी पर सवाल उठे थे। लेकिन एक लंबे अरसे बाद अब ऐश्नर्या ने कुछ ऐसा किया है जो रिश्ते में दरार की तरफ साफ ईशारा कर रहा है।