‘मैं दुबई में मजे कर रही हूं’, गैर जमानती वारंट जारी होते ही भारत छोड़कर चली गईं राखी सावंत? बोलीं- मेहनत कर रही हूं

Rakhi Sawant Video After Non-Bailable Warrant: अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ झांसी की अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उनकी मुश्किलें चर्चा में हैं। इसी बीच उनके दुबई में होने और भारत छोड़कर चले जाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर राखी के दुबई में मजे करने की बातें कही जा रही हैं, जबकि उनके हालिया बयान में उन्होंने खुद को मेहनत करने में व्यस्त बताया है। हालांकि, उपलब्ध बयान के आधार पर यह पुष्टि नहीं होती कि वह वारंट जारी होने के बाद ही भारत से दुबई गई हैं।