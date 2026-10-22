दिलजीत दोसांझ के फैंस को लगा बड़ा झटका! 30 अक्टूबर के कॉन्सर्ट की परमिशन रद्द, दिल्ली के JLN स्टेडियम में था शो

Diljit Dosanjh Delhi Concert: देशकी राजधानी दिल्ली में मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के लाखों फैंस के लिए एक बेहद निराशाजनक खबर सामने आई है। अगर आपने भी 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कंसर्ट के लिए टिकट बुक किए थे, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस शो को क्लीयरेंस देने से इनकार कर दिया है। पुलिस के इस बड़े फैसले के बाद शो के आयोजन पर संकट के काले बादल मंडरा गए हैं। इसका बड़ा कारण भी सामने आया है।