‘ये एक अरेंज मैरिज है’, सुपरस्टार तेजा सज्जा ने शादी की कन्फर्म, जानें कौन हैं होने वाली पत्नी

तेजा सज्जा (फोटो सोर्स- IMDb)
Teja Sajja Marriage News: तेलुगु फिल्म ‘हनुमान’ से देशभर में पहचान बनाने वाले अभिनेता तेजा सज्जा अपनी निजी जिंदगी में नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अभिनेता ने अपनी शादी की खबर की पुष्टि कर दी है। तेजा दिसंबर 2026 में राजस्थान के उदयपुर में शादी करेंगे। इससे पहले नवंबर में उनकी सगाई होने की जानकारी सामने आई है। अभिनेता ने बताया कि यह अरेंज मैरिज है और उनका रिश्ता माता-पिता ने तय किया है।
तेजा सज्जा ने अपनी शादी को लेकर कहा कि उनके माता-पिता ने उनके लिए जीवनसाथी चुना है। अभिनेता के मुताबिक, वह अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लोगों की नजरों से दूर रखना पसंद करते हैं और शादी के मामले में भी इसी बात का ध्यान रखेंगे। वह नहीं चाहते कि उनकी शादी किसी बड़े फिल्मी आयोजन की तरह हो, जिसमें फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हों। इसके बजाय वह परिवार और करीबी दोस्तों के बीच सादगी से शादी करना चाहते हैं।
तेजा सज्जा की होने वाली पत्नी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखती हैं। अभिनेता ने बताया कि उनका परिवार टेक्नोलॉजी कारोबार से जुड़ा हुआ है और उनकी मंगेतर अपने पिता के साथ काम करती हैं। हालांकि, तेजा ने अपनी होने वाली पत्नी का नाम और दूसरी निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की हैं।
अभिनेता ने यह भी बताया कि उनकी मंगेतर की परवरिश अमेरिका में हुई है। वह फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और सेलिब्रिटी जीवन से काफी हद तक दूर रही हैं। तेजा को उनकी यही बात पसंद आई। वह चाहते हैं कि उनकी पत्नी की निजी जिंदगी शादी के बाद भी सुरक्षित रहे और उन्हें अनावश्यक सार्वजनिक ध्यान का सामना न करना पड़े।
रिपोर्ट के मुताबिक, तेजा सज्जा दिसंबर में उदयपुर में शादी करेंगे। इससे पहले नवंबर में सगाई की योजना है। शादी के बाद हैदराबाद में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा, जहां अभिनेता अपने दूसरे दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ इस खुशी को साझा कर सकते हैं।
हालांकि, शादी की सटीक तारीख, समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों और अन्य तैयारियों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अभिनेता ने स्पष्ट किया है कि शादी का आयोजन निजी और सीमित रखा जाएगा।
तेजा सज्जा ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हनुमान’ ने उन्हें बड़े स्तर पर पहचान दिलाई। इस सुपरहीरो फिल्म की सफलता के बाद अभिनेता की लोकप्रियता में इजाफा हुआ। इसके बाद वह फिल्म ‘मिराय’ में भी नजर आए। काम के मोर्चे पर तेजा सज्जा इन दिनों तेलुगु संस्करण के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ के पहले सीजन की मेजबानी कर रहे हैं। यह शो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।
फिलहाल अभिनेता अपने करियर के साथ-साथ जिंदगी के नए अध्याय की तैयारी कर रहे हैं। प्रशंसक उनकी शादी की खबर से उत्साहित हैं, लेकिन तेजा ने साफ कर दिया है कि वह इस खास मौके को परिवार और करीबी लोगों के साथ ही मनाना चाहते हैं।
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