‘आपके मंत्री शराब पीकर आते दिखे तो’, मीका सिंह ने BJP के मीडिया इंचार्ज से पूछा सवाल, बढ़ा विवाद

मीका सिंह-दलेर मेहंदी (फोटो सोर्स- IMDb)
Mika Singh On Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंड में नवरात्रि के दौरान मां कुंजापुरी से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम में गायक दलेर मेहंदी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच मंच पर हुए विवाद को लेकर मामला चर्चा में है। अब गायक मीका सिंह ने दलेर मेहंदी का समर्थन करते हुए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। मीका ने उत्तराखंड में मुफ्त कार्यक्रम करने की पेशकश भी की, लेकिन साथ ही मांग रखी कि उससे पहले मंत्री को दलेर मेहंदी से माफी मांगनी चाहिए।
मीका सिंह ने अपने बयान में कहा कि वह उत्तराखंड आकर पूरी तरह मुफ्त में कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले संबंधित मंत्री को दलेर मेहंदी से माफी मांगनी चाहिए। मीका के मुताबिक, दलेर मेहंदी ने कार्यक्रम में करीब एक घंटा 30 मिनट तक प्रस्तुति दी थी और वहां मौजूद कई लोग उनके गानों पर नाच भी रहे थे।
मीका ने कहा कि इसके बावजूद दलेर मेहंदी पर नशे में प्रस्तुति देने का आरोप लगाया गया। उन्होंने संबंधित पक्ष को कार्यक्रम का वीडियो भेजने की बात कही और सवाल उठाया कि यदि वीडियो में मंत्री नशे की हालत में दिखाई दें, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी।
मीका ने अपने बयान में जवाबदेही को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। उनके इस बयान के बाद दलेर मेहंदी के समर्थन और कार्यक्रम में हुए विवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, मीका की ओर से उठाए गए सवाल और आरोप अपने आप में किसी व्यक्ति के नशे में होने का प्रमाण नहीं हैं। इसकी पुष्टि संबंधित वीडियो और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही हो सकती है।
इस विवाद पर बीजेपी के प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह खुद दलेर मेहंदी के प्रशंसक हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान मां कुंजापुरी के धार्मिक कार्यक्रम में सामने आए दृश्य श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाले हैं।
विनय गोयल ने कहा कि यदि दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आयोजकों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी जानी चाहिए थी। उन्होंने मां कुंजापुरी के सम्मान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मां कुंजापुरी से जुड़े नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान मंच पर दलेर मेहंदी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद कार्यक्रम में गायक की प्रस्तुति और उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए। वहीं, मीका सिंह ने दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आकर आरोपों और जवाबदेही के मुद्दे पर सवाल किए हैं।
फिलहाल इस विवाद में एक तरफ धार्मिक आयोजन की मर्यादा और आयोजकों को पहले से जानकारी देने की बात उठाई जा रही है, तो दूसरी तरफ मीका सिंह सभी के लिए समान नियम और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। मामले में सामने आए अलग-अलग बयानों के बीच घटनाक्रम को स्पष्ट करने के लिए संबंधित वीडियो और आधिकारिक पक्ष अहम होंगे।
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