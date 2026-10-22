‘आपके मंत्री शराब पीकर आते दिखे तो’, मीका सिंह ने BJP के मीडिया इंचार्ज से पूछा सवाल, बढ़ा विवाद

Mika Singh On Daler Mehndi Controversy: उत्तराखंड में नवरात्रि के दौरान मां कुंजापुरी से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम में गायक दलेर मेहंदी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच मंच पर हुए विवाद को लेकर मामला चर्चा में है। अब गायक मीका सिंह ने दलेर मेहंदी का समर्थन करते हुए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। मीका ने उत्तराखंड में मुफ्त कार्यक्रम करने की पेशकश भी की, लेकिन साथ ही मांग रखी कि उससे पहले मंत्री को दलेर मेहंदी से माफी मांगनी चाहिए।