“मुझे जीवनसाथी चाहिए, लेकिन शादी मुमकिन नहीं”, करण जौहर का लाइफ पार्टनर को लेकर छलका दर्द, बच्चों पर भी की बात

करण जौहर ने अपनी जिंदगी को लेकर दर्द किया बयां (Photo Source- Instagram/@karanjohar)
Karan Johar On Life Partner: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) अपने बेबाक अंदाज और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने फेमस चैट शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 का एक नया एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें अभिनेता विजय देवरकोंडा मेहमान के तौर पर पहुंचे थे। शो के दौरान करण जौहर ने अपने दिल की गहराइयों को बयां करते हुए अपनी जिंदगी में प्यार, साथ और एक लाइफ पार्टनर की इच्छा जाहिर की। करण के इस इमोशनल खुलासे ने शो के दौरान सभी का ध्यान खींच लिया।
करण जौहर इन दिनों रियलिटी शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' होस्ट कर रहे हैं। उनके शो में इस बार साउथ स्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आए थे। इसी दौरान बातचीत करते हुए विजय देवरकोंडा ने करण जौहर से सवाल किया कि वह शो के इस मशहूर काउच पर बैठकर अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में करण ने बेहद खुलकर और बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात रखी।
करण जौहर ने कहा, "मैं एक पार्टनर चाहता हूं। मैं एक रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि टेक्निकली शादी मुमकिन नहीं है। तो कोई ऐसा जिसके साथ मैं अपने दिन की छोटी-छोटी बातें शेयर कर सकूं, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी की कुछ खास बातें सेलिब्रेट कर सकूं, कोई ऐसा जो मेरे जुड़वां बच्चों के लिए बराबर का पेरेंट हो सके, जो अब दस साल के हैं, और कोई ऐसा जिसे मैं अपना कह सकूं और फिर भी प्यार और इज़्जत महसूस कर सकूं।"
करण जौहर ने आगे बताया कि वह चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा खास इंसान आए जो उनके रोज़मर्रा के अनुभवों और खुशियों को बांटे तथा उनके दोनों बच्चों- यश और रूही की देखरेख में बराबर की जिम्मेदारी निभा सके। करण की इस बात पर विजय देवरकोंडा ने भी बेहद गर्मजोशी से जवाब दिया और मजाकिया अंदाज में कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि करण की यह इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो।
अपने पर्सनल जीवन के इन भावुक पलों को शेयर करने के अलावा, करण जौहर अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शंस (Dharma Productions) के जरिए लगातार बेहतरीन फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'उड़ता तीर' के साथ-साथ अभिनेता कार्तिक आर्यन की 'नागज़िला' जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं, जिन पर दर्शकों की पैनी नजर बनी हुई है।
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