“मुझे जीवनसाथी चाहिए, लेकिन शादी मुमकिन नहीं”, करण जौहर का लाइफ पार्टनर को लेकर छलका दर्द, बच्चों पर भी की बात

Karan Johar On Life Partner: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) अपने बेबाक अंदाज और पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने फेमस चैट शो 'कॉफी विद करण' सीजन 9 का एक नया एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें अभिनेता विजय देवरकोंडा मेहमान के तौर पर पहुंचे थे। शो के दौरान करण जौहर ने अपने दिल की गहराइयों को बयां करते हुए अपनी जिंदगी में प्यार, साथ और एक लाइफ पार्टनर की इच्छा जाहिर की। करण के इस इमोशनल खुलासे ने शो के दौरान सभी का ध्यान खींच लिया।