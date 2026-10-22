‘तबीयत ठीक नहीं थी तो बताया क्यों नहीं’, दलेर मेहंदी विवाद पर बोले BJP के मीडिया इंचार्ज विनय गोयल

Dehradun BJP media incharge Vinay Goel: उत्तराखंड में पॉप गायक दिलेर मेहंदी (Daler Mehndi) और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच मंच पर हुई तीखी नोकझोंक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस हाई-प्रोफाइल विवाद पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी विनय गोयल ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने कड़े सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर सिंहर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी थी।