टाइगर भाई कैसे हैं? मां आयशा श्रॉफ ने दिया एक्टर का हेल्थ अपडेट, ‘हनुमान चालीसा’ वाला दावा भी हुआ वायरल

Tiger Shroff (फोटो सोर्स- ANI)
Tiger Shroff Firing Incident:टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद उनके परिवार और प्रशंसकों की चिंता अब भी बनी हुई है। इसी बीच अभिनेता की मां आयशा श्रॉफ ने बेटे की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग के तीन दिन बाद आयशा अपनी बेटी कृष्णा श्रॉफ के साथ मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचीं। कार्यक्रम से बाहर निकलते समय जब पैपराजी ने उनसे पूछा, “टाइगर भाई कैसे हैं?”, तो आयशा ने मुस्कुराते हुए अंगूठा ऊपर कर दिया। उनके इस इशारे को बेटे के ठीक होने के संकेत के तौर पर देखा गया।
टाइगर की सेहत के अपडेट के साथ ही आयशा श्रॉफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयशा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टाइगर की कार के डैशबोर्ड की एक तस्वीर साझा की, जिसमें हनुमान चालीसा रखी हुई दिखाई दे रही है। पोस्ट के जरिए उन्होंने भगवान हनुमान के प्रति अपनी आस्था और आभार जाहिर किया।
सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि आयशा का मानना है कि बजरंगबली की कृपा से ही उनका बेटा इस मुश्किल स्थिति में सुरक्षित बच सका। हालांकि, यह आयशा की व्यक्तिगत आस्था है। हनुमान चालीसा और टाइगर के फायरिंग में सुरक्षित बचने के बीच किसी प्रत्यक्ष संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
आयशा की पोस्ट में टाइगर श्रॉफ की कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ एक तस्वीर भी दिखाई देने की बात सामने आई है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर टाइगर की धार्मिक आस्था और उनकी सुरक्षा को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।
फायरिंग की घटना में टाइगर की कार के पास मौजूद 35 वर्षीय व्लॉगर उमेश चौहान घायल हो गए थे। उन्हें सीने में गोली लगी थी और इलाज के लिए केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आयशा मंगलवार को अस्पताल पहुंचीं और उन्होंने उमेश के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
बताया गया कि आयशा ने उमेश के दोस्तों को अपना फोन नंबर भी दिया और उनकी सर्जरी के बारे में जानकारी देने को कहा। इससे पता चलता है कि परिवार घटना में घायल हुए दूसरे लोगों की स्थिति को लेकर भी चिंतित है।
18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ जुहू में दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने के बाद कार से लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उनकी कार पर कथित तौर पर फायरिंग की। टाइगर इस हमले में गोली लगने से बच गए, हालांकि उन्हें मामूली चोटें आने की बात सामने आई। उनके ड्राइवर को गोली लगी, जबकि एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राइवर के घायल होने के बाद टाइगर ने खुद गाड़ी संभाली और उसे अस्पताल पहुंचाया। बाद में अभिनेता को दाहिने हाथ और सीने पर पट्टी के साथ भी देखा गया।
मामले में पुलिस की जांच जारी है और कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, टाइगर की टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी बयान और एआई से बनाए गए कथित वीडियो को लेकर भी लोगों को सावधान किया है। टीम ने स्पष्ट किया कि टाइगर ने घटना को लेकर कोई सार्वजनिक वीडियो या बयान जारी नहीं किया है।
फिलहाल आयशा श्रॉफ के अंगूठा दिखाकर दिए गए हेल्थ अपडेट से टाइगर के प्रशंसकों को राहत मिली है। परिवार की ओर से सामने आए इन संकेतों के बाद फैंस अभिनेता के जल्द पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद कर रहे हैं।
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