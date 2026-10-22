टाइगर भाई कैसे हैं? मां आयशा श्रॉफ ने दिया एक्टर का हेल्थ अपडेट, ‘हनुमान चालीसा’ वाला दावा भी हुआ वायरल

Tiger Shroff Firing Incident:टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग की घटना के बाद उनके परिवार और प्रशंसकों की चिंता अब भी बनी हुई है। इसी बीच अभिनेता की मां आयशा श्रॉफ ने बेटे की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग के तीन दिन बाद आयशा अपनी बेटी कृष्णा श्रॉफ के साथ मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंचीं। कार्यक्रम से बाहर निकलते समय जब पैपराजी ने उनसे पूछा, “टाइगर भाई कैसे हैं?”, तो आयशा ने मुस्कुराते हुए अंगूठा ऊपर कर दिया। उनके इस इशारे को बेटे के ठीक होने के संकेत के तौर पर देखा गया।