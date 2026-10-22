टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस पर विद्युत जामवाल के बयान पर प्रेरणा भारद्वाज ने किया पलटवार, छिड़ी इंटरनेट पर बहस

Vidyut Jammwal On Tiger Shroff Attack: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) अपने बेबाक अंदाज और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में मुंबई के जुहू इलाके में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने पूरे फिल्म जगत को हिला कर रख दिया है। इस सनसनीखेज घटना के बाद विद्युत जामवाल ने एक ऐसा कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि घटना के वक्त किसी ने हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया था?"। उसी पर अब कंटेंट क्रिएटर प्रेरणा भारद्वाज ने सवाल उठाए हैं और इसका जबरदस्त जवाब दिया है। जिसके बाद अभिनेता ने भी कमेंट किया।