‘मुस्लिम हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़तीं’ कहकर बुरी फंसी शबाना आजमी, धर्म पर बयान देने के बाद लोगों ने कर डाला ट्रोल

Shabana Azmi On Namaz: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने धर्म, धार्मिक मान्यताओं और अपने पति व मशहूर गीतकार-लेखक जावेद अख्तर की नास्तिक सोच पर खुलकर बात की है। शबाना ने साफ कहा कि वह मुस्लिम हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़तीं और धर्म के साथ उनका कोई खास जुड़ाव नहीं है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स उन्हें निशाना बना रहे हैं।