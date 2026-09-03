बिग बॉस के बाद क्यों बदल गया विशाल आदित्य सिंह और आसिम का रिश्ता? बोले- ‘धीरे-धीरे सब खत्म हो गया, दुश्मन नहीं, लेकिन दोस्त भी नहीं’

विशाल के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी यूजर्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ यूजर्स ने विशाल के सपोर्ट में कमेंट किए, वहीं कुछ ने आसिम को लेकर अपनी राय जाहिर की। एक यूजर ने आसिम के फैंस पर तंज कसते हुए विशाल को 'सुपरहिट आदमी' बताया। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि आसिम ने विशाल को भाव नहीं दिया। एक और कमेंट में विशाल को 'अच्छे दिल वाला बंदा' बताते हुए आसिम से दूरी बनाए रखने की बात कही गई। हालांकि, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। विशाल ने अपने बयान में आसिम के खिलाफ किसी तरह की दुश्मनी की बात नहीं कही है।