‘छोटी बच्ची’ कहने पर आपा खो बैठीं अरिश्फा खान, आम्रपाली दुबे और माही विज से हुई जबरदस्त लड़ाई

Arishfa Khan and Amrapali Dubey Fight in Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का आगाज होते ही घर के अंदर हंगामे और जुबानी जंग का सिलसिला तेजी से शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि शो की शुरुआत में ही दर्शकों को जो हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, वह तो महज एक ट्रेलर है और असली उथल-पुथल होना अभी बाकी है। ऐसे में बिग बॉस 20 का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अरिश्फा खान और आम्रपाली दुबे की जबरदस्त लड़ाई देखी जा सकती है। जहां अरिश्फा ने घर वालों को पाखंडी कहा। वहीं आम्रपाली ने भी उनके संस्कारों पर बात की।