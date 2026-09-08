“प्यार हुआ तो बांध दूंगी राखी”, तलाक के बाद बिग बॉस 20 में रोमांस के सवाल पर ईशा रिखी का बड़ा बयान

बिग बॉस 20 में आने के अपने फैसले पर बात करते हुए ईशा ने कहा कि वह हमेशा से एक प्राइवेट पर्सन रही हैं और लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। उन्होंने कहा, "मैं उस पुरानी छवि और अपनी जिंदगी की बाधाओं को तोड़ना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मेरे व्यक्तित्व के असली पहलुओं को देखें। अपनी निजी जिंदगी और बचपन से लेकर अब तक के सफर पर बात करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं किसी और पर कीचड़ उछालने के बजाय सिर्फ अपनी बात रखूंगी। मुझे कोई तोड़ नहीं सकता।"