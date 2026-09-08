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“प्यार हुआ तो बांध दूंगी राखी”, तलाक के बाद बिग बॉस 20 में रोमांस के सवाल पर ईशा रिखी का बड़ा बयान

Isha Rikhi Badshah Divorce: बादशाह से शादी के महज पांच महीने बाद अलग होने की घोषणा करने वाली पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी ने 'बिग बॉस 20' के घर में प्रवेश किया है। अब उन्होंने घर में प्यार को लेकर बड़ा बयान दिया है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Sep 08, 2026

Isha rikhi not romance bigg boss 20 says Will tie rakhi after divorce

ईशा रिखी ने बिग बॉस 20 को लेकर दिया बयान (Photo Source- Instagram/JioHotstar)

Isha Rikhi On Love In Bigg Boss 20: पंजाबी अभिनेत्री ईशा रिखी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। जाने-माने रैपर बादशाह से शादी के महज पांच महीने बाद तलाक की घोषणा करने वाली ईशा ने अचानक रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के घर में प्रवेश करके हर किसी को हैरान कर दिया है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे इस विवादित शो में अपनी एंट्री से उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वह अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

प्यार को लेकर ईशा रिखी ने दिया बयान

बिग बॉस के घर में प्रवेश करने से ठीक पहले जब ईशा रिखी से पूछा गया था कि क्या वह घर के अंदर किसी अन्य प्रतियोगी के साथ प्यार में पड़ सकती हैं? तो उन्होंने बिना किसी झिझक के बड़ा बयान दिया था।

ईशा रिखी ने कहा "बिल्कुल नहीं! अगर घर के अंदर ऐसा कुछ माहौल बनता भी है, तो मैं उस लड़के को राखी बांध दूंगी। फिलहाल मुझे किसी भी प्यार और संबंध में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए वो दरवाजे अभी बंद हो चुके हैं। मैं पहले खुद पर काम करना चाहती हूं और अपने पुराने घावों को भरना चाहती हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है। प्यार एक बहुत पवित्र भावना है, लेकिन कभी-कभी कड़वे अनुभव आपको सतर्क बना देते हैं।"

ईशा ने साफ किया कि वह शो में किसी लव-एंगल या विवाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाने और खुद को साबित करने के उद्देश्य से आई हैं।

डर और चुप्पी पर ईशा का बड़ा खुलासा

बता दें, ईशा रिखी और रैपर बादशाह ने 31 अगस्त को आपसी सहमति से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की थी। दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी कर फैंस से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की थी। हालांकि, अलगाव की घोषणा से पहले जुलाई के आखिर में ईशा ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखकर हलचल मचा दी थी। उन्होंने अपने पति के "प्रभाव और दबदबे" के कारण चुप रहने की बात स्वीकार की थी।

ईशा ने लिखा था, "लंबे समय तक मैं सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि मुझे अपने पति के प्रभाव, शक्ति और संसाधनों से डर लगता था। मुझे लगता था कि चुप रहना ही सुरक्षित है, लेकिन मेरी चुप्पी मेरी स्वीकृति नहीं थी। आज मैं डर के बजाय साहस को चुन रही हूं और यह दिखावा बंद कर रही हूं कि सब कुछ ठीक था।"

ईशा ने क्यों रखा बिग बॉस 20 में कदम?

बिग बॉस 20 में आने के अपने फैसले पर बात करते हुए ईशा ने कहा कि वह हमेशा से एक प्राइवेट पर्सन रही हैं और लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। उन्होंने कहा, "मैं उस पुरानी छवि और अपनी जिंदगी की बाधाओं को तोड़ना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि लोग मेरे व्यक्तित्व के असली पहलुओं को देखें। अपनी निजी जिंदगी और बचपन से लेकर अब तक के सफर पर बात करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं किसी और पर कीचड़ उछालने के बजाय सिर्फ अपनी बात रखूंगी। मुझे कोई तोड़ नहीं सकता।"

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Updated on:

08 Sept 2026 07:08 am

Published on:

08 Sept 2026 07:02 am

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