राष्ट्रीय

गोवा नाइटक्लब में बेली डांस के दौरान फूट रहे थे पटाखे, फिर…प्रत्यशदर्शी ने बताया आधी रात को क्या हुआ

Goa nightclub fire: गोवा के मशहूर नाइटक्लब में बेली डांस के दौरान पटाखों से आग लगने से बहुत नुकसान हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 07, 2025

Goa nightclub fire

गोवा के नाइटक्लब में लगी आग। ( फोटो: IANS)

Goa nightclub fire: गोवा के मशहूर पार्टी स्पॉट अरपोरा में शनिवार देर रात को हो रहे बेली डांस (Fire during belly dance) के दौरान पटाखे फटने से चंद मिनटों में भयानक आग (Goa nightclub fire) लग गई, जिससे 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ‘बिर्च बाय रोमियो लेन’ नाम के नाइटक्लब में अचानक लगी भीषण आग (Goa nightclub tragedy) ने ये जिंदगियां छीन लीं। इनमें 4 पर्यटक और क्लब के 14 कर्मचारी शामिल हैं। अभी सात शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

बेली डांस के बीच चिंगारी बनी मौत का कारण (Eyewitness account Goa)

चश्मदीद गवाहों ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे क्लब में बेली डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। माहौल को और रंगीन बनाने के लिए स्टाफ ने स्टेज पर ठंडी आतिशबाजी (कोल्ड पायरो) छोड़ी। लेकिन ये चिंगारियां छत पर लगे बांस, घास और दूसरे ज्वलनशील सजावटी सामान से टकरा गईं। देखते ही देखते धुआं फैलने लगा और कुछ ही मिनटों में पूरी छत जलने लगी।

अंधेरा, धुआं,चीखें और बाहर निकलने की जद्दोजहद

नाइट क्लब में जैसे ही आग भड़की, बिजली गुल हो गई। चारों तरफ घना धुआं और अंधेरा छा गया। उस वक्त करीब 200 लोग क्लब में मौजूद थे। बाहर निकलने की होड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे, कई लोग गिर पड़े। धुएं के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। कुछ लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाज भी सुनी।

दोस्तों का ग्रुप आया था छुट्टी मनाने, एक को लगी गंभीर चोट

कर्नाटक से आए चार दोस्त गोवा में वीकेंड ट्रिप मनाने के लिए आए थे। इनमें से एक चश्मदीद गवाह ने बताया, “हम कई बरसों से गोवा आ रहे हैं। डिनर के बाद यहीं रुक गए थे। सब मजा ले रहे थे, अचानक सब कुछ बदल गया।” उनकी टोली में से तीन लोग किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन चौथे दोस्त को जलने की गंभीर चोटें आईं और धुएं की वजह से सांस की तकलीफ हुई। पहले उन्हें मापुसा अस्पताल ले जाया गया, फिर गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

घायलों की हालत स्थिर, चार लोग 12% झुलसे

अस्पताल सूत्रों के मुताबिक छह लोग घायल हैं। इनमें से चार लोगों को 12 फीसदी तक और एक व्यक्ति को 29 फीसदी तक जलने के कारण चोटें आई हैं। अच्छी बात यह है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है और इलाज जारी है।

पुलिस जांच में जुटी, आग का सही कारण अभी पता नहीं

पुलिस ने बताया कि आग लगने की असल वजह अभी तक पता नहीं चल सकी है। प्रारंभिक जांच में ठंडी आतिशबाजी और ज्वलनशील सजावट को ही मुख्य वजह माना जा रहा है। क्लब मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज करने की प्रकिया चल रही है।

यह हादसा पर्यटकों के लिए बड़ा सबक

बहरहाल, गोवा जैसे सुरक्षित और खुशहाल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हुई इस दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। नए साल और क्रिसमस-न्यू ईयर सीजन शुरू होने से पहले यह हादसा पर्यटकों के लिए बड़ा सबक है कि नाइटक्लब और पार्टी प्लेस में सुरक्षा ​के नियमों का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है।

Updated on:

07 Dec 2025 03:34 pm

Published on:

07 Dec 2025 03:10 pm

