गोवा नाइटक्लब में बेली डांस के दौरान फूट रहे थे पटाखे, फिर…प्रत्यशदर्शी ने बताया आधी रात को क्या हुआ

कर्नाटक से आए चार दोस्त गोवा में वीकेंड ट्रिप मनाने के लिए आए थे। इनमें से एक चश्मदीद गवाह ने बताया, “हम कई बरसों से गोवा आ रहे हैं। डिनर के बाद यहीं रुक गए थे। सब मजा ले रहे थे, अचानक सब कुछ बदल गया।” उनकी टोली में से तीन लोग किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन चौथे दोस्त को जलने की गंभीर चोटें आईं और धुएं की वजह से सांस की तकलीफ हुई। पहले उन्हें मापुसा अस्पताल ले जाया गया, फिर गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।