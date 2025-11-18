गुजरात में भयानक हादसा, चलती एम्बुलेंस में आग लगने से एक दिन के नवजात सहित चार की जिंदा जलकर मौत

स्थानीय दमकल विभाग की गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक चारों लोग बुरी तरह झुलस चुके थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिला पुलिस अधीक्षक मनोहरसिंह जडेजा ने बताया कि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया है। प्रारंभिक जांच में ऑक्सीजन सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट या लीकेज की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। मामले की गहन जांच जारी है।