IIT दिल्ली को मिला 70 करोड़ का चंदा, 25 साल बाद जड़ों की ओर लौटे पूर्व छात्रों ने दिखाई दरियादिली

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली ने दान किए गए पैसों को लेकर कहा है कि 70 करोड़ का अधिकांश हिस्सा 'आईआईटी दिल्ली जनरल एंडोमेंट' फंड में जाएगा। यह फंड संस्थान को भविष्य की विभिन्न रणनीतिक और शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करेगा। इस राशि का मुख्य उपयोग इन क्षेत्रों में किया जाएगा। इस पहल के तहत संस्थान में अकादमिक कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा, जिसमें नए कोर्स शुरू करने और आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों को अपनाने की योजना शामिल है। साथ ही रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रयोगशालाओं और अत्याधुनिक संसाधनों का विकास किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को सहयोग देने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा, जबकि फैकल्टी एक्सीलेंस के अंतर्गत विश्वस्तरीय शिक्षकों को आकर्षित करने और मौजूदा फैकल्टी के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।