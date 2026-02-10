एपस्टीन फाइल धमाके का असर: कौन हैं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दावेदार शबाना मेहमूद, उनका भारत के बारे में क्या है नजरिया

Peter Mandelson: ब्रिटेन की राजनीति में इस समय भूचाल आया हुआ है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इसका कारण है कुख्यात 'एपस्टीन फाइल्स' (Epstein Files)। हालांकि कीर स्टार्मर का नाम सीधे तौर पर इन फाइलों में किसी अपराध के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने पीटर मैंडेलसन (Peter Mandelson) को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था, जिनका नाम जेफरी एपस्टीन के साथ गहरे संबंधों के चलते सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस गलत फैसले ने कीर स्टार्मर की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनकी ही पार्टी के अंदर से इस्तीफे की मांग उठने लगी है। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच, एक नाम तेजी से उभर कर सामने आया है-शबाना मेहमूद (Shabana Mahmood)। यदि स्टार्मर को पद छोड़ना पड़ता है, तो शबाना मेहमूद ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री बनने की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगर ऐसा होता है, तो वह ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री होंगी। यहां शबाना महमूद की प्रोफाइल और उनके 'इंडिया कनेक्शन' पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी गई है: