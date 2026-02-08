6 दिनों में 76 हमले और 350 सैनिक ढेर! BLA ने मचाया ऐसा कोहराम कि हिल गई पाक आर्मी

बलूचिस्तान इन दिनों पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी के लड़ाकों के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से दोनों ओर से भीषण गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं। BLA ने 31 जनवरी की सुबह से 6 फरवरी की रात तक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी संस्थानों पर कई बड़े हमले किए। बीते 6 दिनों में BLA के लड़ाकों ने ऑपरेशन हेरोफ II ऑपरेशन के तहत 76 हमले किए और 350 से अधिक सैनिकों को मारने का दावा किया है। BLA ने कहा कि इनमें से कई हमले पूरी तरह से सुनियोजित थे और समन्वित तरीके से अंजाम दिए गए थे।