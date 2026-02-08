इटली: शीतकालीन ओलंपिक विरोधी मार्च में बवाल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प

Milan protest 2026 Olympics: मिलान की सड़कों पर शनिवार को 'अनसस्टेनेबल ओलंपिक कमेटी' (Unsustainable Olympics Committee) की ओर से आयोजित शांतिपूर्ण विरोध मार्च अचानक हिंसक मोड़ ले गया। दिनभर हजारों लोग 2026 शीतकालीन ओलंपिक के खिलाफ मार्च कर रहे थे, लेकिन रात के समय कुछ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि ओलंपिक आयोजन से पर्यावरण और स्थानीय समाज पर गंभीर दबाव बढ़ रहा है, और आर्थिक बोझ भी बहुत भारी है।