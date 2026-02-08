8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

IMD Weather Update: 9 फरवरी से जम्मू-कश्मीर–उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी, मैदानों में बदलेगा मौसम

IMD के ताजा मौसम अपडेट के मुताबिक 9 फरवरी से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में तापमान में बदलाव के संकेत हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 08, 2026

Rain and Snowfall Forecast

Weather update by IMD

IMD Weather Forecast: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के मौसम को लेकर नई चेतावनी जारी की है। आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिसका मुख्य कारण सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ है। विभाग के मुताबिक, इस विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जबकि देश के अन्य हिस्सों में तापमान में धीरे-धीरे इजाफा देखने को मिलेगा।

हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 9 से 11 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां तेज रहेंगी। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान लगाया है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उत्तर और मध्य भारत में तापमान का उतार-चढ़ाव

पहाड़ों पर होने वाली इस हलचल का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर भी पड़ेगा। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। इसी तरह, मध्य भारत में भी दो दिनों के बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड का प्रभाव कम होने लगेगा। हालांकि, पूर्व भारत में अगले चार दिनों तक मौसम की स्थिति जस की तस बनी रहेगी।

मछुआरों के लिए तटवर्ती इलाकों में चेतावनी

मौसम में आ रहे इन बदलावों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। दक्षिण श्रीलंका तट और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की आशंका को देखते हुए मछुआरों को 12 फरवरी तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। राहत की बात यह है कि अरब सागर के लिए फिलहाल ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे वहां की गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

weather news

weather report

Published on:

08 Feb 2026 05:40 am

Hindi News / National News / IMD Weather Update: 9 फरवरी से जम्मू-कश्मीर–उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी, मैदानों में बदलेगा मौसम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.