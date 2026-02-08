IMD Weather Update: 9 फरवरी से जम्मू-कश्मीर–उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी, मैदानों में बदलेगा मौसम

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 9 से 11 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां तेज रहेंगी। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान लगाया है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।