IMD Weather Update: 9 फरवरी से जम्मू-कश्मीर–उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी, मैदानों में बदलेगा मौसम

IMD Weather Forecast: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के मौसम को लेकर नई चेतावनी जारी की है। आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है, जिसका मुख्य कारण सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ है। विभाग के मुताबिक, इस विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, जबकि देश के अन्य हिस्सों में तापमान में धीरे-धीरे इजाफा देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 9 से 11 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां तेज रहेंगी। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इन इलाकों में मौसम विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान लगाया है। पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को इस दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
पहाड़ों पर होने वाली इस हलचल का असर मैदानी इलाकों के तापमान पर भी पड़ेगा। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा सकता है। इसी तरह, मध्य भारत में भी दो दिनों के बाद तापमान में क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड का प्रभाव कम होने लगेगा। हालांकि, पूर्व भारत में अगले चार दिनों तक मौसम की स्थिति जस की तस बनी रहेगी।
मौसम में आ रहे इन बदलावों के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। दक्षिण श्रीलंका तट और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की आशंका को देखते हुए मछुआरों को 12 फरवरी तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। राहत की बात यह है कि अरब सागर के लिए फिलहाल ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, जिससे वहां की गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी।
