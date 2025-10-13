मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR दर्ज; किस मामले में फंस गए ‘सैलून सम्राट’?

रैया सट्टी थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया, "जांच के बाद, जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस और उनके सहयोगी सैफुल के खिलाफ 32 FIR दर्ज की गई हैं। उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। रविवार को हबीब के वकील ने हमसे मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि हबीब को स्वयं अपना बयान दर्ज कराना होगा।" हालांकि हबीब के वकील पवन कुमार ने थाना प्रभारी से मुलाकात की और हेयर स्टाइलिस्ट के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल पेपर सौंपे हैं।