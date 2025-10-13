Patrika LogoSwitch to English

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR दर्ज; किस मामले में फंस गए ‘सैलून सम्राट’?

FIR Against Jawed Habib: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR दर्ज हुई हैं। जानिए, किस मामले में 'सैलून सम्राट' फंस गए हैं?

2 min read

सम्भल

image

Harshul Mehra

Oct 13, 2025

32 fir filed against famous hairstylist jawed habib

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR दर्ज। फोटो सोर्स-X

FIR Against Jawed Habib: सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और उनके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने 32 FIR दर्ज की हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट पर निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का वादा करके कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का आरोप है।

जावेद हबीब के मेडिकल पेपर वकील ने दिए

हबीब के वकील पवन कुमार ने संभल पुलिस से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जावेद हबीब के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल पेपर जमा किए।

निवेशकों से 5-7 लाख रुपये लेने का आरोप

बता दें कि जावेद हबीब, उनके बेटे और सहयोगी पर फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (FLC) के बैनर तले एक स्कीम चलाने और बिटकॉइन खरीद पर 50-70 प्रतिशत रिटर्न का वादा करके प्रत्येक निवेशक से 5-7 लाख रुपये लेने का आरोप है।

ज्यादा रिटर्न मिलने का दावा

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने पहले कहा था, "आरोप है कि तीनों ने प्रत्येक निवेशक से लगभग 5-7 लाख रुपये लिए। इस दौरान निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलने का दावा किया गया। लेकिन ढाई साल बाद भी किसी भी निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिला।"

लुकआउट नोटिस जारी

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में 5-7 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का अनुमान है। हबीब और उनके परिवार को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

थाना प्रभारी ने मामले को लेकर क्या कहा?

रैया सट्टी थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया, "जांच के बाद, जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस और उनके सहयोगी सैफुल के खिलाफ 32 FIR दर्ज की गई हैं। उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। रविवार को हबीब के वकील ने हमसे मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि हबीब को स्वयं अपना बयान दर्ज कराना होगा।" हालांकि हबीब के वकील पवन कुमार ने थाना प्रभारी से मुलाकात की और हेयर स्टाइलिस्ट के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल पेपर सौंपे हैं।

