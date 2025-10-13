मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR दर्ज; किस मामले में फंस गए ‘सैलून सम्राट’?

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR दर्ज। फोटो सोर्स-X
FIR Against Jawed Habib: सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस हबीब और उनके एक अन्य सहयोगी के खिलाफ पुलिस ने 32 FIR दर्ज की हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट पर निवेशकों को ज्यादा रिटर्न का वादा करके कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का आरोप है।
हबीब के वकील पवन कुमार ने संभल पुलिस से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जावेद हबीब के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल पेपर जमा किए।
बता दें कि जावेद हबीब, उनके बेटे और सहयोगी पर फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (FLC) के बैनर तले एक स्कीम चलाने और बिटकॉइन खरीद पर 50-70 प्रतिशत रिटर्न का वादा करके प्रत्येक निवेशक से 5-7 लाख रुपये लेने का आरोप है।
मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने पहले कहा था, "आरोप है कि तीनों ने प्रत्येक निवेशक से लगभग 5-7 लाख रुपये लिए। इस दौरान निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलने का दावा किया गया। लेकिन ढाई साल बाद भी किसी भी निवेशक को उनका पैसा वापस नहीं मिला।"
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में 5-7 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी का अनुमान है। हबीब और उनके परिवार को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।
रैया सट्टी थाना प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया, "जांच के बाद, जावेद हबीब, उनके बेटे अनोस और उनके सहयोगी सैफुल के खिलाफ 32 FIR दर्ज की गई हैं। उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। रविवार को हबीब के वकील ने हमसे मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि हबीब को स्वयं अपना बयान दर्ज कराना होगा।" हालांकि हबीब के वकील पवन कुमार ने थाना प्रभारी से मुलाकात की और हेयर स्टाइलिस्ट के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मेडिकल पेपर सौंपे हैं।
