संभल की बेटी ने रचा इतिहास: शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा करने वाली देश की पहली लखपति दीदी बनीं अनुपमा सिंह

Lakhpati didi success anupama singh: संभल जनपद की बनियाखेड़ा गांव निवासी अनुपमा सिंह आज ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल बन चुकी हैं। सीमित संसाधनों और साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ राष्ट्रीय मंच साझा करने का अवसर मिला है।