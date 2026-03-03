संभल में होली-जुलूस के दौरान मस्जिदों की सुरक्षा: प्रशासन ने उठाए संवेदनशील इलाकों में विशेष कदम!

डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि परंपरागत तरीके से होली के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मस्जिदों को ढका जा रहा है। यह कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐतिहाद के तौर पर स्वयं अपने धार्मिक स्थल को ढकना चाहता है, तो उसे भी अनुमति है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि संभल शहर में 10 से अधिक मस्जिदों को त्रिपाल से कवर किया गया है, ताकि उनके ऊपर रंग न पड़े और किसी समुदाय की भावनाएं आहत न हों।