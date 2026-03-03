संभल में होली-जुलूस के दौरान मस्जिदों की सुरक्षा: प्रशासन ने उठाए संवेदनशील इलाकों में विशेष कदम!

संभल में होली-जुलूस के दौरान मस्जिदों की सुरक्षा..
Mosques covered holi Sambhal: संभल शहर में होली पर्व और रमजान माह एक साथ आने के कारण प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए विशेष एहतियाती कदम उठाए हैं। संभल कोतवाली, थाना नखासा, थाना हयातनगर और थाना रायसत्ती क्षेत्रों को अतिसंवेदनशील श्रेणी में चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने जुलूस मार्गों में आने वाले धार्मिक स्थलों को पहले ही ढक दिया है ताकि रंग-गुलाल से किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचे।
जुलूस मार्ग में आने वाले कुल 10 धार्मिक स्थल और चार मदरसे प्रशासन की सतर्क नजर में हैं। इनमें शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। इन सभी को काली पन्नी और नीले-सफेद त्रिपाल से ढक दिया गया है, ताकि जुलूस के दौरान होली का रंग सीधे दीवारों या ढांचों पर न लगे और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।
शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए 27 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी तय की गई है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि रमजान और होली के एक साथ आने के कारण अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि एकादशी के जुलूस के दौरान भी मार्ग में आने वाली मस्जिदों को पन्नी से ढककर सुरक्षित किया गया था।
सभासद गगन वार्ष्णेय ने प्रशासन के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि जब रंग खेला जाता है तो वह चारों ओर फैलता है। ऐसे में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान और होली के पावन अवसरों पर यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों समुदाय अपने-अपने पर्व अच्छे से मना सकें।
अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि वर्तमान में रमजान का महीना चल रहा है और होली का पर्व भी नजदीक है। संभल शहर में विभिन्न स्थानों पर होली के जुलूस निकाले जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एकादशी के जुलूस मार्ग में पड़ने वाली मस्जिदों को पहले ही पन्नी से ढका गया था, और अब होली के जुलूस मार्ग में आने वाली मस्जिदों को भी सुरक्षा कवच दिया जा रहा है।
डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने कहा कि परंपरागत तरीके से होली के जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मस्जिदों को ढका जा रहा है। यह कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐतिहाद के तौर पर स्वयं अपने धार्मिक स्थल को ढकना चाहता है, तो उसे भी अनुमति है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि संभल शहर में 10 से अधिक मस्जिदों को त्रिपाल से कवर किया गया है, ताकि उनके ऊपर रंग न पड़े और किसी समुदाय की भावनाएं आहत न हों।
बड़ी खबरेंView All
सम्भल
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग