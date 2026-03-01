खून के रिश्तों पर भारी पड़ी पेंशन: संभल में मां के पैसों के लिए छोटे भाई ने बेटों संग मिलकर बड़े भाई को दागी गोली!

Family pension murder case Sambhal: संभल जिले के ऐंचौड़ा कम्बोह थाना क्षेत्र के राजी खेड़ा गांव में सोमवार दोपहर को एक दर्दनाक परिवारिक हत्या का मामला सामने आया। घटना में छोटे भाई ब्रजकिशोर त्यागी और उसके दो बेटों अर्पित और अपूर्व ने मिलकर बड़े भाई संजीव कुमार (56) की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात की वजह मृतक की मां की पेंशन को लेकर चल रहे लंबे समय के विवाद को बताया जा रहा है।